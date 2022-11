Ferrara | torna in carica la consigliera leghista che mandava lettere minatorie al vicesindaco | il Comune condannato al reintegro dal giudice

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Consiglio comunale didovrà reintegrare Rossella Arquà, ladella Lega cheal(e compagno di partito) Nicola Lodi. E mentre il sindaco Alan Fabbri annuncia che si opporrà in tutte le sedi, per lui sta già arrivando una denuncia per diffamazione aggravata. È il cortocircuito istituzionale che si prepara a vivere la città estense dopo la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso di Arquà. Per capire la vicenda servere allo scorso giugno: da qualche tempo il, noto con il soprannome di “Naomo”, ricevevaimbucate nella cassetta postale della sede della Lega e inviate in Municipio. Si parla di una decina di buste, ...

Il Fatto Quotidiano

Siappunto a 17 anni fa, quando Giulianomi diede il via libera per pubblicare sul Foglio un mega - ritratto di Muti (29mila battute, almeno tre pagine di questo giornale) destinato a ...È la prima reazione del sindaco diAlan Fabbri alla sentenza del Consiglio di Stato che dà ... Nella sua invettiva Fabbriad attaccare il legale di Arquà, Fabio Anselmo : "altro fatto ... Ferrara, torna in carica la consigliera leghista che mandava lettere minatorie al vicesindaco: il Comune… Il più grande trasformista del mondo in scena con 60 nuovi personaggi in "Solo the Legend of quick change", spettacolare one man show ...Torna dal 14 gennaio 2023 sui palcoscenici italiani Arturo Brachetti con Solo the Legend of quick change, il one man show del più grande trasformista al mondo che giunge alla sesta stagione applaudito ...