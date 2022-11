Fermato senza patente | fa un errore incredibile | mostra ai carabinieri la foto di una piantagione di cannabis

(Di sabato 12 novembre 2022) Un operatore socio sanitario di 22 anni è statoin auto per un controllo dei, ma si è reso conto di essere. Un evento che può capitare a tutti, ma non quanto ...

Un operatore socio sanitario di 22 anni è statoin auto per un controllo dei carabinieri , ma si è reso conto di esserepatente . Un evento che può capitare a tutti, ma non quanto accaduto poco dopo. Il giovane, dato che non aveva con ...... i #poliziotti hanno raggiunto eil veicolo. I tre occupanti, dopo aver abbandonato l'auto, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma, nondifficoltà, sono stati definitivamente ... Fermato senza patente mostra una foto di piantagione di cannabis: arrestato Vittima del suo stesso sbaglio. L'uomo è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope ...