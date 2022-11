Fedele | Dugin nega la rivolta contro Putin | Post rimosso? Bugie dell' Occidente

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Si tinge di giallo la presunta "conversione" di Alexandr, il filosofo russo considerato in passato uno dei consiglieri più ascoltati da Vladimir. La stampa inglese ha riportato un suo durissimo attacco al presidente russo apparso su Telegram, poi. Quando la notizia ha iniziato a fare il giro del mondo è arrivato il dietrofront del filosofo, la cui figlia Daryaa è stata uccisa recentemente in un attentato mentre accompagnava il padre per una conferenza, alla periferia di Mosca. "L'ha iniziato a far credere che io e i patrioti russi ci siamotidopo la resa di Kherson, chiedendo presumibilmente le sue dimissioni. Questo non proviene da nessuna parte e si basano su un mio presunto messaggio ...