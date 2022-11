Favori reciproci | patto segreto Putin-Biden | ecco i dettagli | cambia la storia

(Di sabato 12 novembre 2022) Con uno stringatissimo comunicato,molto diverso da quelli farciti di risentita retorica antioccidentale a cui ci ha abituato il portavoce Dmitri Peskov,il Cremlino ha fatto sapere che il presidente Vladimirnon parteciperà al G20 di Bali. «È stato deciso», ha detto Peskov alla Tass, «che la Russia sarà rappresentata dal Sergey Lavrov». La prossima settimana dunquenon saranno perla prima volta dall'inizio della guerra nella stessa stanza così come ci si era immaginati con ovvia curiosità, non ci sarà alcun scambio di vedute né qualsiasi altro tipo di incontro ravvicinato. La comunicazione ha suscitato perplessità giacché era stato proprio il Cremlino ad assicurare che il presidente russo vi avrebbe partecipato e Lavrov stesso ad aprire a un incontro tra i due capi di Stato. E peraltro è arrivata in contemporanea al ...

L'INDIPENDENTE

... diffidenze e sospettinei rapporti del Ros con la procura di Palermo. Un clima tale, ...salvare la vita a un potente uomo politico con il quale intercorressero relazioni di scambio (di...E in questo senso è vero che non vi può essere trattativa senza uno scambio dio di vantaggi. Fatti Le accuse (cadute) contro i potenti ministri della Prima Repubblica Ed è ... Guido Crosetto: dalla Confindustria delle armi alla Difesa La “Convenzione per la concessione in diritto di superficie a favore della Società Aeroporto Friuli Venezia ... è stata pertanto estesa ed integrata con ulteriori impegni reciproci definiti tra Comune ...