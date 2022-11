F1 | Sergio Perez | “Maggiore equilibrio in pista? Mi sembra che Mercedes e Ferrari siano più veloci di noi…”

(Di sabato 12 novembre 2022) Appare particolarmente amareggiatoal termine della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos, infatti, la Red Bull ha vissuto una delle sue giornate più complicate della sua intera annata. Dopo una serie di weekend letteralmente dominati sotto ogni punto di vista, oggi il team di Milton Keynes ha corso in difesa, anche se la gara si sviluppava solamente sui canonici 100 chilometri della prova “sprint”. Max Verstappen, dopo aver comandato a lungo, si è dovuto accontentare della quarta posizione (pagando anche la scelta della gomma media) precedendo proprio il compagno di team. Il messicano, che scattava dalla nona casella dello schieramento di partenza, non ha brillato nella sua risalita, e al termine della sua giornata brasiliana, ha ...

