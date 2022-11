F1 | Perez | “Deluso dal risultato Non capivo cosa facesse Leclerc”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Sergioha chiuso in nona posizione le qualifiche del Gran Premio di San Paolo 2022, valido come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. “È stata una sfortuna. Non sostessero facendoe la Ferrari, era molto chiaro che era troppo lento nel giro di uscita con le gomme intermedie. Pensavo che sarebbe entrato ai box, era abbastanza ovvio che sarebbe passato alle gomme slick, ma è rimasto in pista davanti a me. Ho fatto il mio giro proprio dietro di lui e purtroppo ho perso troppo tempo“, spiega il pilota della Red Bull. “Sono moltodal. Domani cercheremo di recuperare e di entrare in zona punti“. SportFace.