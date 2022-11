F1 | perché Kevin Magnussen ha fatto la pole con la Haas | qualifica pazza | ma a parità di condizioni…

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Venerdì 11 novembre 2022 è una data chenon scorderà facilmente. Il trentenne nativo di Roskilde, dopo otto stagioni e 140 Gran Premi in Formula Uno, ha infatti conquistato quest’oggi la primaposition in carriera con laal termine di unaentusiasmante sull’iconica pista di Interlagos. Un’impresa assolutamente impronosticabile per il danese della, che ha interpretato al meglio le condizioni variabili del tracciato brasiliano trovando il giro della vita in avvio di Q3 e guadagnandosi la partenza al palo per la Sprint Race di domani. Un time-attack da urlo quello che ha consentito adi portarsi davanti a tutti in classifica, prima della bandiera rossa (per l’escursione fuori pista di George Russell) e del peggioramento ...