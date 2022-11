F1 | Mattia Binotto rivela | “Ferrari non aggiorna la macchina da tanto | pensiamo al 2023 Mercedes? Me l’aspettavo”

(Di sabato 12 novembre 2022) Un secondo e un sesto posto: è questo il bilancio dellaa Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito sudamericano laha stupito tutti, andandosi a prendere il successo della Sprint Race con il britannico George Russell a precedere lo spagnolo Carlos Sainz e l’altro alfiere di Brackley, Lewis Hamilton. Per Sainz una buona prova, ma anche la consapevolezza domani di dover partire dalla settima casella per la sostituzione del motore endotermico. Per Charles Leclerc una gara in attesa, senza prendersi rischi eccessivi, che domani inizierà dalla p.5 e con il desiderio di recuperare terreno sui rivali. A commentare quanto accaduto è stato il Team Principalai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo cancellato gli spettri del GP del Messico, dove avevamo anche ...

Ha ragione quandoafferma che Ferrari non è l'unica a sbagliare. Però nessuno è immune da errori, il problema è la frequenza degli stessi. Com'è che quelli del Cavallino Rampante sono più numerosi ...Il fine settimana brasiliano di Carlos Sainz è già iniziato in salita. Come era già stato anticipato dal team principal della Ferrarinel post gara del GP di Città del Messico, infatti, sulla rossa #55 è stato sostituito il motore endotermico. Questo costerà cinque posizioni di penalità in griglia di partenza a Sainz ...La Ferrari ha conquistato una bella seconda posizione nella Sprint Race in Brasile grazie ai sorpassi di Carlos Sainz, aggressivissimo specialmente nei confronti di Verstappen. Lo spagnolo però partir ...Si vuole forse illudere l'appassionato che la Ferrari non ha vinto perché gli avversari .... Da una parte il team Principal Mattia Binotto, più preoccupato dal fronte del budget cap non rispettato dal ...