(Di sabato 12 novembre 2022) È stato un venerdì da dimenticare per Charles Leclerc a Interlagos. In occasione delle qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2022 il monegasco è stato messo in pista con gommeall’inizio del Q3 mentre l’asfalto era ancora asciutto e questa scelta senza senso ha costretto il classe 1997 a chiudere con un deludente decimo posto. Per commentare quanto accaduto è intervenuto anche, telecronista di Sky Sport: “È stataproporre lea Leclerc. Charles era il primo dopo Kevin Magnussen quindi il tempismo per Leclerc era perfetto se fosse stato con la slick”. F1,lancia l’allarme: “Il motore dellafa un rumore strano, trend negativo e demoralizzante”ha poi ...

OA Sport

Il miglior regalo", ha scritto dial post. Instagram content This content can also be ... la controversa scena in The Crown VS la vera telefonata trae Camilla di Julie MillerDomenica, semaforo verde per la gara alle 19 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (differita su TV8) con ildiVanzini , Marc Gené e Roberto ... F1, il commento di Carlo Vanzini sulla Ferrari: “Ha sbagliato a montare le intermedie” Viola Scotto di Carlo vince la medaglia di bronzo nei 50 farfalla con il tempo di 26”09 migliorando anche il suo tempo personale. La giovane 19enne della Napo ...Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Cremonese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A. L'Empoli porta a casa la partita ...