Erika Forghieri | “Ho detto di essere incinta al mio capo e mi ha offerto un contratto a tempo indeterminato”

(Di sabato 12 novembre 2022)lavora in un’azienda di vendita e noleggio di Scandiano, la Ferretti Automotive. Di lei si sa poco: è originaria di Sassuolo e residente con il marito Devid e un bimbo a Scandiano, ed è stata assunta durante la pandemia, in pieno lockdown, con undeterminato. La sua storia però è diventata molto popolare perchéin un momento particolare della sua vita, la gravidanza, ha annunciato dial suo datore di lavoro e invece dipenalizzata è stata promossa. Sono notizie che non dovrebbero esserlo, è vero. Ma è davvero raro ascoltare una dipendente che racconta: “Quando sono rimasta, il mio titolare ha voluto fare un ulteriore sforzo trasformando il...

È la storia fortunata di, originaria della ma dipendente della Ferretti Automotive in provincia di . Una storia a lieto fine che purtroppo, come dice lei 'dovrebbe rappresentare la ...Assunta a tempo indeterminato in piena pandemia dopo aver annunciato di essere incinta. La storia di, dipendente di Ferretti Automotive a Scandiano, nel Reggiano, è emersa in questi giorni e ha fatto molto discutere sui media locali e sui social perché abbatte i pregiudizi che spesso ...Quando è rimasta incinta aveva un contratto a tempo determinato e temeva che presto si sarebbe trovata senza lavoro. Quando lo ha detto al suo capo però è rimasta sorpresa: ...La donna lavoratrice è costretta a scegliere fra la maternità ed il suo posto di lavoro. Quella che stiamo per raccontarvi è un’eccezione.