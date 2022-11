“Ere” | il brano di Eleonora Bianchini con Neney Santos e Mario Venuti

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 novembre 2022) L’idea nasce da, papà del piccolo angelo volato in cielo e percussionista brasiliano: ecco il toccante videoclip Disponibile il nuovo toccante video difeat. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e download pubblicato su etichetta EleMusica. “Ere” è una parola che nella lingua indigena Yoruba significa “bambino” ile? stato scritto per Lucas un piccolo angelo volato in cielo. “Ere” vuol celebrare la luce, la vita, e la musica diventa realta? grazie all’amore di tante persone, quello di suo papa? per primo, il percussionista brasilianoche insieme a...