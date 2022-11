“Energia solidale” | Associazioni e Scuole sugli spalti del San Vito – Gigi Marulla con Quattropuntozero e Cosenza Calcio

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) Iniziativa di solidarietà firmata dall’azienda premium partner dei Rossoblù, in collaborazione con la squadra calcistica. A disposizione 50 biglietti per. Un corocontro ogni barriera sociale e razziale. “” è l’iniziativa voluta dall’azienda, in collaborazione con il, per favorire l’inclusione sociale e la diffusione dei valori positivi dello Sport. Per ogni match casalingo del campionato, l’azienda premium partner della squadra rossoblù mette a disposizione, delledi ogni ordine e grado della Provincia e delleno profit, 50 biglietti per assistere alla partita. “Il– sottolinea in una nota Luca ...