Agenzia ANSA

Riscaldare le proprie case costerà questo inverno agli italiani sensibilmente di più rispetto allo scorso anno, e non solo a causa dell'aumento dei prezzi del gas. Lo afferma il Codacons, che ha ...Negli enti di ricerca gli arretratia 2.940 euro (esclusi i ricercatori e tecnologi a cui ... Gli aumenti arrivano in una fase particolarmente difficile: inflazione e carosi stanno ... Energia: salgono prezzi anche per legna, pellet, bioetanolo - Ultima Ora Riscaldare le proprie case costerà questo inverno agli italiani sensibilmente di più rispetto allo scorso anno, e non solo a causa dell'aumento dei prezzi del gas. (ANSA) ...Le Borse europee proseguono in rialzo insieme alle materie prime, fatta eccezione per il gas. Dopo la frenata dei prezzi negli Usa gli investitori guardano alle banche centrali, con l'ipotesi di una s ...