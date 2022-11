Energia | non solo gas | rincari per legna | pellet e bioetanolo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) Allarme caminetto per costo e inquinamento: con l’inverno ormai alle porte gli italiani si preparano ad accendere termosifoni e utilizzare stufe e camini, andando incontro ad una inevitabile stangata determinata dal forte aumento dei prezzi di tutti i combustibili usati per il riscaldamento domestico. Lo spiega il Codacons, che ha realizzato un’indagine per capire quanto costerà nei mesi invernali riscaldare un appartamento a seconda del tipo di impianto utilizzato. L’andamento delle tariffe energetiche ha spinto sempre più famiglie, in Italia come in Europa, a ricorrere a fonti alternative al gas nel tentativo di risparmiare sulle bollette: non a caso gli ultimi dati registrati da AIEL vedono,nei primi 5 mesi del 2022, un aumento delle vendite di stufe del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021. In Italia – secondo i dati diffusi dal Codacons – si contano ...