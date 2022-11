Agenzia ANSA

I cittadini del Bahrein si dirigono verso i seggi elettorali nella capitale Manama per votare allegenerali nel Paese del Golfo, in un clima di forte repressione politica, ma infatti il divieto posto ai candidati dell'opposizione significa che i sondaggi non porteranno ...... con sindaco Falcomatà, ha ottenuto la fiducia dei reggini alleper la seconda volta ... Pertanto sarebbe utile che anche idella destra, che fanno parte della maggioranza ... Elezioni parlamentari in Bahrein senza candidati d'opposizione - Mondo I cittadini del Bahrein si dirigono verso i seggi elettorali nella capitale Manama per votare alle elezioni parlamentari generali nel Paese del Golfo, in un clima di forte repressione politica, ma ...Lo spoglio procede a rilento, ma sembra assottigliare il margine di vantaggio del Gop alla Camera, dove si apre la battaglia per la poltrona di speaker.