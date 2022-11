Edoardo stufo di Antonella Fiordelisi? Dopo 48 ore di silenzio | “La mia pazienza ha un limite”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 novembre 2022) E’ arrivato il momento del faccia a faccia, questa mattina, traDonnamaria e. Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 7 nelle ultime ore ha sicuramente notato che i due si erano allontanati. Non solo per quello che è successo nel corso della puntata di giovedì sera, ma anche per le richieste cheha fatto a. Ad esempio gli ha imposto di non parlare con Micol. Tra i due poi ci sono state altre discussioni ednon ha apprezzato alcuni lati del carattere di. Questa mattina quindi ha cercato di spiegare alla ragazza quello che non funziona e quello che si aspetta da una relazione con una persona che dici di tenerci a lui. “Se dici di essere innamorata di me e alla prima difficoltà mi mandi a quel paese non lo ...