Edoardo Donnamaria si sveglia | “Antonella sono stufo | la pazienza ha un limite!”

Leggi su biccy

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la lite nella puntata di giovedì sera,Fiordelisi hanno passato quasi 48 ore separati. Oggi i due hanno deciso di confrontarsi e lui le ha detto che non sopporta diversi lati del suo carattere. La gieffina è scoppiata a piangere (a secco) e il volto di Forum le ha spiegato perché è ferito e deluso. Lo sfogo di. “Se dici di essere innamorata di me e alla prima difficoltà mi mandi a quel paese non lo dimostri. Negli ultimi giorni litighiamo per colpa delle puntate e non c’è una volta durante la puntata che sento vicino a me una persona che mi dà sicurezze. Tu non puoi trattarmi così. Se dici di essere innamorata non ti comporti così. Dovresti pensare a tutto quello che ho detto e fatto per te, che non ho mai fatto per nessun’altra. Io mi ...