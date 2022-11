“È successo prima di entrare al GF Vip” Luciano Punzo e la super vip | ora sì che la situazione si complica

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 novembre 2022)è uno degli ultimi entrati nella casa del GF Vip. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island e adesso cerca di essere protagonista del reality. Anche lui appena arrivato ha iniziato a fare delle confessioni e a Sarah Altobello ha detto di aver avuto una liaison con una ex gieffina, si tratterebbe di Dayane Mello: “Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità”. Il discorso diè proseguito ed è arrivato anche a nominare Dayane Mello: “Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che ...