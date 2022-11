Dugin contro Putin | il giallo del post su Telegram subito rimosso

(Di sabato 12 novembre 2022) In una autocrazia "diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti", quindi "pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento" . Lo ha scritto...

'NienteSurovikin', ossia il capo delle operazioni militari in Ucraina. 'Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi - sapete - chi', ha aggiuntoriferendosi al presidente russo. 12 ...... sui social compariva un misterioso post di Alexander, filosofo, esponente di spicco del nazionalismo russo, che puntava il ditoil presidente Putin . Un post dai toni apocalittici che ...Il filosofo ultra nazionalista Alexander Dugin ha attaccato il presidente russo Putin dopo la ritirata da Kherson in un post poi rimosso su Telegram: ...Dura presa di posizione di Alexander Dugin contro il presidente russo Vladimir Putin. Il filoso, all'indomani della ritirata da Kherson, ha scritto su Telegram che in autocrazia ...