Diventò milionario con la “truffa del principe nigeriano” | 11 anni all’immigrato influencer

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov — La strada lastricata d’oro deltoreRamon Abbas è finita dritta sulla soglia del carcere, con una condanna a 11pere associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Abbas si faceva chiamare «Billionaire Gucci master» ed era noto su Instagram come Ray Hushpuppi, dove dava sfoggio di incredibili ricchezze e lussi pacchiani: foto in località da sogno, ville monumentali, auto di lusso, vestiti griffati che gli avevano valso un seguito di oltre due milioni di follower. Il profilo è ora sospeso. La Cia lo aveva classificato come «uno dei più prolifici riciclatori di denaro al mondo», lui passerà tristemente alla storia per l’enorme quantità di denaro guadagnato con le frodi informatiche e la falsificazione delle email ...