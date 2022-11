Disney+ rilascia il trailer di Nuovo Santa Clause Cercasi | i dettagli

(Di sabato 12 novembre 2022) Nonostante manchi ancora più di un mese a Natale,si sta già preparando a lanciare contenuti a tema. Una delle serie più attese, da grandi e piccini, è. Jack Burditt ricopre il ruolo di executive producer e showrunner, mentre Tim Allen, oltre a essere produttore esecutivo, sarà anche il protagonista della seria tv. Nelle ultime ore, la piattaforma ha deciso dire ilufficiale. Abbonati subito aper non perdere. Disdici quando vuoi! Svelato ildi: in arrivo la nuova serie di ...

Everyeye Serie TV

... ma anche dei membri del cast di 'Willow' e 'Andor', nuovissime serie targate+ e Lucasfilm , ... queste, tra le prime, e legittimamente piene di orgoglio, dichiarazioni che Faggionida ...Per l'Italia, dove è disponibile in streaming su+ , non è stata confermata ancora una data di uscita. Continua a leggere su Mad for Series Zootopia+: rilasciato il trailer della nuova serie Disney Disney rilascia una featurette che figura il cast di Strange World- Un Mondo Misterioso che parla del film descrivendolo con aggettivi diversi e colorati.