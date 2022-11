DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | Sainz 2° | ma partirà 7° Binotto | “Pensiamo al 2023 | la Mercedes me l’aspettavo”

Leggi su oasport

ORDINE D'ARRIVO SPRINT RACE LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI DOMANI LA CRONACA DELLA SPRINT RACE CARLOS: "PER SUPERARE UNA RED BULL DEVI PER FORZA PRENDERE DEI RISCHI" 21.11 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 21.10 Quest'oggi Verstappen ha pagato a caro prezzo la scelta della gomma media, ma domani sarà sicuramente un grande protagonista del Gran Premio insieme ai pilotie Ferrari. 21.09 Perez allunga a +6 su Leclerc al secondo posto nel Mondiale piloti, mentresi avvicina a -36 dalla Ferrari nel campionato costruttori. 21.07 Sarà una prima fila tuttadomani in griglia, considerando la penalità che dovrà scontare ...