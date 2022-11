Di Natale e il retroscena su Spalletti | “Con lui ho coronato un sogno”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 novembre 2022) Antonio Di, ex capitano dell’Udinese, ha parlato in un’intervista a Il Mattino per elogiare il tecnico del Napoli e dire cosa ha rappresentato per lui: “L’ho conosciuto 18 anni fa a Udine e la gestione del gruppo era già perfetta; Luciano mi ha dato tanto e mi ha insegnato tanto. Per me è l’uomo con cui ho inil grandedi andare in Champions League. A Napoli sembra che la sua grande forza sia il gruppo, anche ad Udine era così: lui si è messo a disposizione di tutti e tutti noi abbiamo dato di più”. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Poi, ha aggiunto:“Raspadori? Asono sempre piaciute le punte che giocano tra le linee, vengono incontro e sanno cosa fare quando hanno la palla tra i piedi. Raspadori è ancora giovane, ma si vede che ha ...