De Laurentiis telefona alla squadra dopo Napoli-Udinese | ecco cosa ha detto

(Di sabato 12 novembre 2022) Aurelio Dehato, il presidente ha fatto i complimentipartenopea. Il presidente Aurelio Deha fatto sentire la sua voce ufficiale attraverso un tweet. Ma secondo quanto scrive Carlo Alvino, c’è stata anche unata da parte del patron azzurro direttamente negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona, per far sentire tutto il suo sostegnoazzurra.di DeIlaveva da poco ...

Esilarante telefonata di Peppe Iodice, attore comico napoletano, al presidente Aurelio De: Peppe Iodice chiama DeTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl vertice decisivo: Moua Dybala. La svolta è arrivata nella notte, dopo l'ennesimo ... che il Napoli potrebbe prospettargli non vale però questa attesa: la proposta di Aurelio De...Dopo la vittoria contro l'Udinese, Adl chiama la squadra per congratularsi con giocatori e allenatore, e augurando un "in bocca al lupo" ai protagonisti del Mondiale.Aurelio De Laurentiis si è congratulato con la squadra al termine della partita con l'Udinese. In pubblico, ossia tramite una serie di tweet ...