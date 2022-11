Dario Cassini | chi è | età | carriera | chi è la moglie | dove abita | figli | Instagram | Ballando con le Stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato concon le, programma di successo di Rai 1. Tra i concorrenti in gara in questa nuova e imperdibile edizione anche, che ha deciso di mettersi in gioco e di scendere in pista al fianco di Lucrezia Lando.: la biografia, cosa sappiamoè nato a Napoli il 18 giugno del 1967. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Comico, attore e cabarettista italiano, è fratello di Riccardo e Marco. Il primo è anch’egli comico e autore di programmi televisivi mentre il secondo è direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax.ha coltivato la propria passione per la recitazione fin da ...