Dammi il telefono E lo straniero rapina un disabile in carrozzina

(Di sabato 12 novembre 2022) Un ventenne tunisino con precedenti per spaccio è stato arrestato pera Rimini dalla polizia locale: avrebbeto un uomo in, strappandogli il cellulare di mano e dandosi alla fuga

... 'Stasera, alle ore 18.30, mi squilla iled eri tu - racconta Lucarelli - che mi dici '... Tu mi dai luce, quindi stasera3 perché davvero mi è utile'. Nessuno, in sette anni di Ballando ..."Questa sera mi squilla iled eri tu che mi dicevi: 'Ciao Selvaggia, io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio, mi serve per il mio personaggio, quindi stasera3, perché ...Scintille durante la quinta puntata di Ballando con le stelle 2022, andata in onda ieri sera, sabato 5 novembre 2022. La trasmissione, infatti, inizia con una furibonda lite tra Selvaggia Lucarelli e ...Accesa lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. La giudice ha rivelato che Cassini le ha chiesto di anticipare cosa avrebbe detto.