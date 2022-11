Crush – La storia di Stella | il primo amore ai tempi del sexting e del cyberbullismo

(Di sabato 12 novembre 2022) “Ilnon si scorda mai…” recita uno dei proverbi italiani più famosi di sempre. Ma vale anche per la Gen Z dove tutto viene immortalato con un clic e con un clic viene cancellato? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova serie “– Ladi”, per la regia di Valentina Beruzzi, prodotta da “Stand by me” in collaborazione con Rai Kids, in onda dal 13 novembre tutti i giorni alle 19.10 su Rai Gulp (10 episodi da 25 minuti ciascuno). Il tema della serie è proprio ilnell’era dele del. La nuova serie “– Ladi” in onda dal 13 novembre su Rai GulpLagira intorno a ...

