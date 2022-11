Covid al Grande Fratello Vip? I video incriminati e i concorrenti spariti

Leggi su biccy

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilper la prima volta da quando lo conosciamo sarebbe entrato dentro la Casa del. Questo giustificherebbe la sparizione momentanea di Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Iin Casa sarebbero già stati avvisati e ogni volta che la parola ‘positivi’ viene pronunciata scatta la censura, come in questo caso: ODDIO MA IN CHE SENSO ILÈ ARRIVATO DENTRO LA CASA #gfpic.twitter.com/KNibMMlFFv — soleilandia (@sisonokevin) November 12, 2022 Daniele: “È un disastro, non hai capito…” Oriana: “Non sto capendo” Antonella: “Ci sono tre persone” e censura. ODDIO RAGA ILIN CASA #gfpic.twitter.com/GDrcP9XemB — soleilandia (@sisonokevin) November 12, 2022 Al momento, però, ...