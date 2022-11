Costruiamo il futuro | Lupi | Premiate 45 associazioni in Valtellina e Valchiavenna

... "con i libri il mondo del"."Nel Salone dell'Orientamentol'infrastruttura più potente che serve al paese per ...il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Quindi orientare i giovani verso il loro, verso ...L'ultima intervista concessa dal team di Dead By Daylight a Dexerto ha aperto a scenari futuri molto interessanti.Il Capo dello Stato in Olanda per i trent'anni di Maastricht: "Non dobbiamo farci sconfortare dalle crisi. La fiducia tra partner è un'opera paziente". E sul futuro dell'Europa: "ora scelte coraggiose ...