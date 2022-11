Così il Kgb scovava le penne infide

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Provate ad entrare in libreria, una qualunque. Vi sembrerà di essere appena usciti dal Ventennio. In bella mostra sugli scaffali, i titoli dedicati a Mussolini sono tanti e tali da stordire un po'. Qualcuno ha pure una sua validità, un senso letterario corroborato da una ricostruzione storica attendibile. Molti altri, invece, si basano sullo stesso principio dei like e dei click. Titoli accattivanti,copertine furbe,ma sostanza poca,melassa molto spesso. Ma se invece volete capire cosa è stato il comunismo, quale livello d'oscurantismo possa aver raggiunto il sistema sovietico ancora negli anni sessanta del secolo scorso, la guida dei partiti comunisti, si fa molta fatica. Però un'eccezione c'è. Basta cercarla, magari chiedendo. Gli uffici competenti di Iegor Gran (al secolo Iegor Sinjavskijin), edito da Einaudi, uscito in estate, è una perla letteraria di rara bellezza. E saggezza. ...