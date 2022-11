Cosa c' è scritto nel dossier di Biden sulla Meloni | Friedman si copre di ridicolo | Video

(Di sabato 12 novembre 2022) Sotto a chi tocca. E ora tocca a mister Alan, che in un frenetico mettersi e togliersi gli occhiali dice la sua in collegamento a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Dice la sua sul governo e Giorgiacrisi con la Francia su ong e immigrati. E ovviamente la spara grossissima. Controma anche contro Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, dipinto come una sorta di mandante che ha innescato i fatti degli ultimi giorni. "Io direi che la questione della responsabilità di Salvini è un tema da analizzare da dentro all'Italia. Vista dall'estero la responsabilità infatti è del premier. Le decisioni prese negli ultimi giorni da? C'entrano tutti: il Viminale, Salvini e Palazzo Chigi", parte in quarta. ...

Liberoquotidiano.it

Vedremosuccederà nelle prossime settimane, ma è evidente che la Chiesa farà sentire la sua ... Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, hauna lettera in proposito. Parole forti ...... in un articoloproprio per Slow Food, citò "libri di cucina scritti da chef notoriamente esigenti che continuano a richiedere anonimi pizzichi di curry (come se esistesse unadel genere)... Alan Friedman si copre di ridicolo: "Cosa c'è scritto nel dossier di Biden sulla Meloni" Biden: la guerra finirà quando Putin lascerà l'Ucraina. Peskov: "L'operazione militare finirà quando saranno raggiunti gli ..."Cosa fa arrabbiare- si è domandata Meloni -. Il fatto che l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco per i migranti del Mediterraneo Questo non c'è scritto in nessun accordo". Migranti, Meloni: ...