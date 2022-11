Convocati Fiorentina | le scelte di Italiano per il Milan

TUTTO mercato WEB

Ecco la lista deida Vincenzo Italiano per Milan -: Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dos Santos Domilson DODO', Dos Santos De Paulo IGOR, Duncan, Gollini,...Commenta per primo Il tecnico dellaVincenzo Italiano ha reso nota la lista deiin vista della partita di domani a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico. Questa la ... Milan-Fiorentina, i convocati di Italiano: Nico Gonzalez e Zurkowski out. C'è Gollini Sono stati diramati i convocati della Fiorentina in vista dell'incontro di domani contro il Milan. Oltre a Gonzalez e Sottil, assente anche Zurkowski. Portieri: Cerofolini, Gollini, ...Nonostante sia stato convocato dalla Polonia per il Mondiale in Qatar, Szymon Zurkowski continua a non essere protagonista con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista non sarà ...