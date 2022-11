Contro la violenza sulle donne 500 cure pro bono per trattare le cicatrici

Leggi su italiasera

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Cancellare lelasciate dalla. Per dare alle vittime un aiuto concreto, in occasione della Giornata mondiale del 25 novembre, Biodermogenesi*, la metodologia coperta da brevetto internazionale per la rigenerazione tissutale, rinnova il progetto RigeneraDerma e offre a 500 persone, che non possono permettersela, la cura per le. Testimonial del progetto RigeneraDerma è Filomena Lamberti, la donna salernitana sfregiata nel 2012 dall’ex marito, che nella notte le versò dell’acido su testa, volto, mani e décolleté. A 10 anni di distanza da quel tragico episodio, grazie al percorso di terapia con metodologia Biodermogenesi, la donna sta via via riacquistando la sensibilità dei tessuti. Tanto da riuscire a “sentire nuovamente il vento sul mio volto”, ...