Clizia Incorvaia on fire in difesa della sorella Micol? Il gesto social dopo i fatti al GF Vip

(Di sabato 12 novembre 2022)ha scelto una citazione d’autore per commentare gli ultimiavvenuti al GF Vip e riferiti alla? Non è da escludere che la ex Vippona ed influencer abbia voluto mandare una frecciatina viale offese rivolte allanei giorni scorsi.difende la? Alcuni concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La sorella distava sgranocchiando uno snack, per poi fermarsi di colpo ed esclamare: 'Basta mangiare! Non ne posso più', Edoardo a quel punto ha iniziato ad imitare la voce dei ..., ex gieffina, ha voluto condividere con i suoi follower il racconto di un problema che ha avuto , e di cui, a parer suo, non si parla tanto spesso quanto si dovrebbe: la depressione ...Edoardo Tavassi da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è diventato uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Sui social non si parla d'altro, ...Non è mai semplice affrontare un nuovo inizio e probabilmente non lo è stato neanche per una donna tenace come Clizia Incorvaia. Ecco cosa le è successo. Affrontare una gravidanza e soprattutto il pos ...