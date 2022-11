Clizia Incorvaia in difesa della sorella Micol | la frecciatina social a chi l’ha offesa al GF

La sorella distava sgranocchiando uno snack, per poi fermarsi di colpo ed esclamare: 'Basta mangiare! Non ne posso più', Edoardo a quel punto ha iniziato ad imitare la voce dei ..., ex gieffina, ha voluto condividere con i suoi follower il racconto di un problema che ha avuto , e di cui, a parer suo, non si parla tanto spesso quanto si dovrebbe: la depressione ...Arriva un frecciatina social da parte di Clizia Incorvaia per difendere la sorella Micol da chi l'ha offesa. A chi si riferisceEdoardo Tavassi da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è diventato uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Sui social non ...