Clamoroso | l’Ue ricicla persino Di Maio

(Di sabato 12 novembre 2022) Fermi tutti, torna Luigi Di. Non al governo dell’Italia, e questo per molti potrebbe essere una buona notizia, ma nientepopodimenoche in Europa dove ogni boiardo di Stato può sempre trovare rifugio. Segato dagli italiani al voto, dimessosi in tempo record da un partitello che aveva fondato con poco Impegno Civico, l’ex capo del Movimento Cinque Stelle potrebbe concludere la sua più grande piroetta: dopo aver difeso le Ong che chiamava “taxi del mare”, dopo essersi candidato col “Pd di Bibbiano” che “faceva gli elettroshock ai bambini”, dopo essere stato amico dei Gilet Gialli e compagno di strada di Macron, adesso potrebbe essereto da quell’Europa che per Beppe Grillo era un “club Med per trombati”. A questo punto, forse, aveva davvero ragione lui. Pare infatti, lo scrive Repubblica, che il “grande ritorno” (ma de che?) di Di ...