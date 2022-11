“Cinismo squallido!” | è guerra tra ex al GF Vip | relazione demolita dopo la diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di sabato 12 novembre 2022) Volano stracci tra ex fidanzati al GF Vip:la puntata il rapporto cola a picco, volano parole grosse sui social. L’ultima puntata del “GF Vip” ha riservato agli spettatori i consueti colpi di scena. Con un differenza rispetto al solito: gli ex coinvolti questa volta sono 2… anzi 3! GF Vip (fonte youtube)Durante le ultime puntate in prima serata del reality Alfonso Signorini ha introdotto nella casa del “GF Vip” una variabile dal potenziale esplosivo. Si tratta di Gianluca Benincasa, recente ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Sebbene la spadaccina salernitana sia entrata nel programma da single, la sua fiamma ha reclamato un posto nel suo cuore durante i lunghi attimi del “freeze“. Gianluca Benincasa ha infatti professato imperituro amore all’influencer, cercando di convincerla a tornare sui suoi passi. Antonella Fiordelisi, però, ha stroncato le belle speranze ...