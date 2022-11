Cinema | Chalamet | “Isolati dal mondo | lottiamo per essere amati”

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – “Luca Guadagnino è per me un vero mentore, una roccia, un grande amico, tra di noi c’è una reale partnership, è una fonte di ispirazione continua, irreplicabile. Dietro a ‘Bones and All’ non ci sono interessi o grandi corporation, il film esiste perché Luca gli ha infuso la vita”. Timothéeparla dinanzi ad un piccolo gruppo di giornalisti nella capitale accanto al suo ‘mentore’ Luca Guadagnino per presentare ‘Bones and All’ in uscita nelle sale il 23 novembre. E’ il racconto del primo amore tra Maren (Taylor Russel), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée), un solitario dall’animo combattivo. La pellicola è anche il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in unpieno di ...

