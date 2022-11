Cinecittà World | da oggi il parco diventa il Villaggio di Natale 2022!

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 novembre 2022) Da sabato 12 novembre a domenica 8 gennaio ildivertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in undiricco di suggestioni, luci e colori.si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell'anno: il. Dasabato 12 novembre a domenica 8 gennaio ildivertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in undiricco di suggestioni, luci e colori. Chi ha voglia di sognare e di immergersi in un'atmosfera di festa può farlo varcando la soglia di piazza Cabiria. Alle 11 si apre il sipario sul palco dellaStreet addobbata mentre il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di ...