Chiara Ferragni riceve il Tapiro dopo la polemica al museo | ma lei fa chiarezza

In che modo Prendiamo l'immancabile: 28.1 milioni di follower su Instagram, 5.8 su TikTok. Definirla influencer sarebbe riduttivo: la Ferry - così ama soprannominarla il marito ...La triste vicenda che ha coinvolto Le Iene, con i rimproveri di Selvaggia Lucarelli , e la visita al museo in esclusiva da parte die Fedez sono solo due tra i migliori gossip della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo il primo tentativo fallito di consegnare un tapiro d’oro a Chiara Ferragni, l’indomito Valerio Staffelli, è riuscito a beccare la regina dei social per darle il suo primo animaletto dorato. In pr ...