Chiara Ferragni e la consegna del tapiro d' oro | cosa è successo?

'Piccolo aggiornamento sulla mia super cicatrice ': è questo il buongiorno di Fedez per i suoi follower. Questa mattina, dopo aver salutato i suoi figli, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato ai fan i postumi della sua cicatrice dovuta all'operazione di qualche mese fa. 'Ho iniziato da poco a fare dei trattamenti per cercare di appiattirla perchè si era aperta'...Il "tapiroforo" Valerio Staffelli va all'inseguimento dell'influencer e imprenditrice, a cui consegna il Tapiro d'oro per la polemica scoppiata dopo la visita privata della famiglia dei Ferragnez e di alcuni loro amici al Museum of dreamers di Milano.