Chi è il minorenne fermato con l’accusa di aver stuprato una studentessa nel campus di Torino

(Di sabato 12 novembre 2022) Ha 17 anni e origini senegalesi ilcondiunaneluniversitario Paolo Borsellino di. L’episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 ottobre scorsi. Gli inquirenti lo hanno trovato ieri in Corso Stati Uniti, a pochi chilometri dal. Aveva indosso gli stessi vestiti della persona ritratta dalle videocamere di sorveglianza quella notte. Ovvero pantaloni scuri, felpa con cappuccio e scarpe da ginnastica. Ma la prova che lo incastra è la comparazione del Dna. Perché, scrive oggi La Stampa, la 23enne dopo la violenza sessuale ha fornito agli inquirenti la prova per rintracciare il suo aggressore. Ilè stato portato al Centro di Prima ...

Si è fatto irretire da unache ha millantato chissà quali esperienze sessuali e alla resa ... Se accadrà,lo salverà dal divorzio e dalla perdita dei figli Hani è una donna da tempo in ...Ilè stato portato al Centro di Prima Accoglienza del capoluogo piemontese. Ha qualche ...lo ha ascoltato lo descrive come spavaldo al momento del fermo e piuttosto indifferente alle ...Svolta nelle indagini sull'aggressione verificatasi nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorso ai danni di una studentessa ospitata in una residenza universitaria di Torino. Gli uomini della Squadra ...Un ragazzino è stato riconosciuto come l'autore del fatto avvenuto nella residenza universitaria Le immagini delle telecamere tradiscono il presunto autore della violenza ai danni della giovane messin ...