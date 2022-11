Charlene di Monaco furiosa | ma la reazione di Alberto è perentoria | cos’è successo

(Di sabato 12 novembre 2022) Torna in prima paginadiche adesso è su tutte le furie.però le ha imposto di calmarsi:a corte. Nuova situazione di caos all’interno del Principato di, conche stavolta non ce l’ha fatta più. In queste ore è scoppiata la furia della principessa, conche L'articolo proviene da Inews24.it.

diavrebbe definito la Principessa Carolina " una persona velenosa " e si sarebbe impuntata per farla escludere dalla Festa nazionale di Montecarlo, cosa ovviamente impossibile. ...di, per esempio, in questo momento insegna che con questa opzione si può sempre mantenere un aspetto regale', dice Lucio Ocria. ' Il milky blonde, invece, è adatto sia per le ...Charlene di Monaco punta il dito contro Carolina che definisce velenosa ma Alberto non cede alle sue richieste e le impone di calmarsi.Si torna a parlare di Charlene di Monaco. Infatti non era mai successo che la principessa mostrasse un dettaglio del genere: lo scoop. In questi mesi una delle personalità più discusse dai tabloid di ...