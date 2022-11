Certi quadri di oggi fanno pensare che per noi maschi è davvero finita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 novembre 2022) Che l’arte non prefiguri l’avvenire. Che l’artista non sia “un barometro delle trasformazioni”, come la definì Otto Freundlich nel 1930. Perché altrimenti, osservando “Dead swan” di Alessandro Fogo, quadro fresco fresco, del 2022, dovreiche per noi. Il giovane pittore veneto, in quanto giovane particolarmente esposto allo Zeitgeist, ha dipinto Leda e il Cigno. Il soggetto è superclassico ma c’è una novità: lei che sta per sgozzare l’incombente pennuto. Se il cigno simboleggiasse soltanto Zeus, pazienza, solo che attraverso Zeus simboleggia il patriarcato, accidenti. Che differenza con la Leda di Leonardo e dei leonardeschi, sorridente, con la Leda di Michelangelo, come ipnotizzata, con la Leda di Luca Cambiaso (la mia preferita), dolcemente collaborativa… Nell’intera storia dell’arte la ...