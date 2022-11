C' era vita sulla Terra 3 | 48 miliardi di anni fa

...(di costituzione) ma cosa vi cambia Se fossi stata in carneuguale, mi avreste dato dell'obesa, è la stessa identica cosa. Vi invito a 'vedere' le vostre vite tristissime, cosa fate nella...... cascatelle e laghetti alpini, non dimenticando poi che sono qui le sorgenti che dannoal ... In origine per la veritàuno dei tanti punti di ristoro dove sostavano sciatori e escursionisti. Fu ...È un grido di dolore quello che, alla vigilia della "Giornata Mondiale delle Povertà", lancia Biagio Conte, nella cui "Missione di Speranza e Carità" da anni trovano riparo migliaia di persone proveni ...Nazisti e comunisti temevano il suo potere liberatorio. Oggi “Bella ciao” è tra le canzoni che accompagnano la protesta in Iran ...