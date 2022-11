CdS – Il Napoli interessato a Beto? La risposta dell’agente

(Di sabato 12 novembre 2022) 2022-11-11 18:14:23 Il Corriere: Paulo Regula, agente dell’attaccante dell’Udineseprossimo avversario del, è intervenuto ai microfoni di Calcio24 TV sulle voci dei mercato che hanno iniziato a interessare il suo assistito, protagonista di un ottimo inizio di campionato, contraddistinto da 6 reti in 14 presenze in campionato., parla l’agente di: “Sta bene e non è deluso per il mancato Mondiale” “è un giovane, lavora molto – ha rivelato il procuratore –. Fin dai primi anni si è impegnato ad aiutare la sua famiglia con il calcio. Dopo gli inizi in Portogallo si è trasferito dall’Udinese, in pratica è passato dalle giovanili ai friulani. Sta bene, lo si vede in campo. Deciderà Sottil se farlo giocare o meno. Delusione per la mancata convocazione ai ...

Quella di domani contro l'Udinese, è una partita difficile per il. Potrebbe giocare Raspadori, che sa saltare l'uomo, ma anche uno come Elmas che ti dà l'equilibrio in una partita fisica'. ...Ildeve continuare a fare questa stupenda cavalcata e spegnere questi 'focolai'. Questa squadra non risente dell'ambiente esterno, così come non ha avuto effetti negativi dalle assenze. Penso ... CdS – Napoli-Udinese, Kvaratskhelia convocato solo in un caso: le ultime Ultimo turno di Serie A prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022 e non solo sulle pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 12 novembre. Ampio spazio ai rientri tra gli i ...Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "La Juve può tornare ad essere competitiva, ...