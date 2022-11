Caso Liliana Resinovich | il marito ha mentito | spunta la verità sui soldi che avevano in casa

(Di sabato 12 novembre 2022) News Tv. Sebastiano Visintin ha partecipato come ospite alla puntata di ieri, venerdì 11 novembre, di Quarto Grado. L’uomo è ildi, la donna trovata senza vita lo scorso 5 gennaio nei boschi di Trieste. Ilresta avvolto dal mistero. Le indagini proseguono ma ancora gli inquirenti non hanno trovato una prova schiacciante che chiarisse i punti bui della vicenda della morte di. Intanto ilSebastiano continua a partecipare a Quarto Grado e aggiunge sempre più dettagli alla storia. Visintin però, rispetto alla scorsa puntata, si è contraddetto: che finefatto veramente itrovati dalla polizia indei coniugi? “Quarto Grado”, Sebastiano Visintin ammette di aver ...

ilGiornale.it

Quarto Grado ha visitato la vecchia casa in cuiha abitato a Roiano . L'appartamento è vuoto e Marina, la dirimpettaia, ha affermato di non aver sentito rumori sospetti nei giorni della ...... neldi interruzione totale dei flussi di gas dalla Russia verso l'Europa, l'Italia questo ... L'AUTORE: GiordanaMonti LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTORE Caso Resinovich, parla il marito: "Ho mentito" Liliana si è suicidata dopo essere stata nascosta per settimane oppure è stata rapita e tenuta prigioniera Intanto il marito si smentisce sui contanti in casa ...Gran parte degli habitué dell’ingiuria gioca sulla superiorità della vittima, che non si abbassa al loro livello ...