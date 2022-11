Caso D’Onofrio AIA | il presidente Gravina durissimo | “Sono sconcertato”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 novembre 2022) Come un fulmine a ciel sereno. Una notizia che ha fortemente scosso tutto il calcio italiano. Una notizia inaspettata, arrivata nell’indifferenza generale, ma capace di di colpire il sistema calcistico italiano in maniera forte e precisa, come un sinistro di Rocky. Arrivata in mattinata, la notizia dell’arresto del procuratore capo dell’AIA Rosarioha subito provocato un senso di stupore, rimpiazzato poi da una comprensibile e spontanea indignazione verso una vicenda che sa inevitabilmente di marcio. Il, incentrato su un’indagine riguardante un traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna, non poteva non suscitare la reazione deldella FIGC Gabriele, che ha volutoramente condannare l’accaduto. Gabriele ...