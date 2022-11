Caro energia | crescono prezzi anche di legna | pellet e bioetanolo L’allarme del Codacons

... ha stanziato con il decreto aiuti quater risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall'extragettito fiscale autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il. Prevista ......il turismo e allevia ilbollette. La collaborazione con il Comune consentirà di mettere in campo una sinergia fra pubblico e privato, integrando competenze e servizi". "Doneremo l'alle ...L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verí al Tg8 spiega che la pandemia, luce e gas costano 213 milioni alle Asl abruzzesi con un incremento di spesa di 52 milioni (più 130 per cento rispetto a ...Caro energia, approvata la linea di credito a sostegno della liquidità delle imprese trentine.Assessore Spinelli "Una buona notizia per gli operatori ...