Campania | il consigliere regionale dei Verdi Borrelli investito “di proposito” sotto casa La questura alza il livello di protezione

(Di sabato 12 novembre 2022) “Ho sempre saputo che certe mie battaglie e denunce le avrei potute pagare caro, questa volta mi sono costate 21 giorni di prognosi e poteva andare anche peggio se non fosse prontamente intervenuto un tassista che ringrazio di cuore”. La sera dell’11 novembre, intorno alle 22.24, ildella, Francesco Emilio, si trovava davanti al suo garage. Stava parcheggiando lo scooter, quando una persona in moto con casco integrale lo ha“di”. Lo ha raccontato in una nota lo stessodi Europa Verde che alle scorse elezioni politiche è stato eletto alla Camera dei deputati. Il forte impatto lo ha fatto cadere ed è rimasto incastrato tra il suo scooter e un’impalcatura. A quel punto ...

Sky Tg24

Ilregionale della, Francesco Emilio Borrelli, è stato investito sotto casa da una persona a bordo di una moto che indossava un casco integrale. Lo rende noto lo stesso Borrelli. E'...Ilregionale dellaFrancesco Emilio Borrelli è stato aggredito sotto la sua abitazione da una persona che indossava un casco integrale a bordo di una moto. Per il politico saranno ... Campania, consigliere regionale Borrelli: “Investito da una moto per le mie denunce” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Ho sempre saputo che certe mie battaglie e denunce le avrei potute pagare caro, questa volta mi sono costate 21 giorni di prognosi e poteva andare anche peggio se non fosse prontamente intervenuto un ...